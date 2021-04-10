Антирекорд побит: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Согласно данным МВД Абхазии, в марте 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 8035 протоколов за различные нарушения ПДД, что на 17% больше показателей февраля.

В сентябре 2020 года был зафиксирован абсолютный максимум за все время анализа Sputnik статистики, которую публикует МВД республики по управлению автомобилем в нетрезвом состоянии – 395 случаев. В марте 2021 года антирекорд был побит на 37 пункта. В общей сложности инспекторы в минувшем месяце выписали 432 протокола за езду подшофе.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за март месяц

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На протяжении последних четырех месяцев Сухум никак не мог вернуть себе позицию бессменного "лидера" нашей статистики. С ноября 2020 года сделать это ему не давали Гудаутский и Очамчырский районы, которые смещали столицу страны на второй план. В марте этого года Сухуму все же удалось вернуться на "пьедестал" и помогли ему в этом 132 нетрезвых водителя.

Гудаутской район в этот раз на второй позиции, Гагрский на третьей, а Очамчырский и вовсе довольствуется четвертой строчкой с 76 протоколами. Замыкают список претендентов на звание самого хмельного района республики Сухумский и Ткуарчалский районы, где попались по восемь водителей.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за март месяц

В первом весеннем месяце есть день, которого с нетерпением ждут, если не все, то определенно большая часть прекрасной половины человечества – 8 марта. В международный женский день сотрудники ГАИ не щадили никого. Из двадцати выписанных штрафов один был вручен даме подшофе 57 лет. Наиболее спокойным днем выдалось 22 марта – всего шесть протоколов за езду в состоянии опьянения.

В возрастной категории нарушителей существенных изменений нет. "Золото" по-прежнему за нетрезвыми водителями старше 50 лет, которых в марте было 102, что на 14 человек больше показателей февраля.

"Серебро" снова забрали автолюбителя в возрасте от 35 до 40 лет – их в марте было 93 человека, что на 18 штрафов больше месяцев раннее. "Бронза" досталась на этот раз водителям в возрасте от 40 до 45 лет, которые отодвинули в сторону "призеров" февраля в возрасте от 30 до 35 лет.

Самый юный водитель в марте стал моложе еще на два года, чем в феврале – 18 лет. Самому старшему нарушителю в минувшем месяце было 79 лет – на три года больше, чем в феврале.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за март месяц

Вместе с 429 нетрезвыми мужчинами избежать наказания не удалось также трем женщинам – одну даму мы упоминали выше, компанию ей также составили одна девушка из Гагры и одна гостья из Татарстана.