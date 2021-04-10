Глава администрации Сухума заявил, что инфекционная больница переполнена

За весь период пандемии в Сухуме было зафиксировано 4938 случаев заражения коронавирусом, 4533 выздоровевших, на постоянном лечебном контроле в настоящее время находятся 166 пациентов.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Инфекционная больница Сухума заполнена под завязку, заявил глава города Беслан Эшба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Он подчеркнул, что бывают дни, когда пациентов в инфекционке больше, чем в Гудаутском ковид-госпитале, в том числе потому, что районные врачи часто направляют инфицированных именно в Сухум.

"Получается так, что если по городу будет ситуация меняться, придется жителей города Сухум отправлять в Гудауту, потому что в городе больница заполнена, не хотел бы так выразиться, иногородними, они тоже наши граждане, наши родственники в том числе, но ситуацию надо регулировать. Тем более, что в каждом районе все было организовано по поручению президента - организованы койко-места, все медучреждения обеспечены лекарственными препаратами, консультации с врачами можно вести дистанционно. Получается, что основная нагрузка теперь ложится на инфекционную больницу", - отметил Эшба.

При этом он добавил, что в части сухумской инфекционной больницы заканчивается ремонт, ожидается поставка специализированных кроватей и дополнительного оборудования, в ближайшее время будут запущены дополнительные палаты.

Координационный штаб по защите население от коронавируса рекомендовал президенту Абхазии продлить антиковидные меры до начала вакцинации. Точная дата начала вакцинации еще не известна.

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