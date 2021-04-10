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Коронавирус диагностирован у 22 человек за сутки в Абхазии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1260)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13691 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13190 человек.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22 человек из 179 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от CODID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ - 9, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1260)

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