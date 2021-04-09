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Нанба: Абхазия ждет решения России по срокам и объемам поставки вакцины от COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)
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Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла, что первоначально в Абхазию привезут 30 тысяч доз.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Абхазия ждет от России окончательного решения о сроках и объемах поставки российской вакцины от коронавируса, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба.

© Sputnik / Абзал Калиев
Абхазия ведет переговоры по транспортировке вакцины "Спутник V" из России

По его словам, ведется активная работа по обсуждению доставки вакцины "Спутник-V" в Абхазию.

Он подчеркнул, что на первоначальном этапе объем препарата, поставляемого в Абхазию, будет определяться российской стороной.

Когда объемы производства в России увеличатся, Абхазия сможет получить большие партии вакцины, добавил Нанба.

Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла, что первую партию вакцины в Абхазию завезут в конце марта. В интервью радио Sputnik депутат Парламента Алхас Джинджолия сказал, что Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины из России.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)

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