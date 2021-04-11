Sputnik недели: снова веер, выборы, рост заражений COVID, гибель людей на границе

На уходящей неделе в республике произошло немало событий, среди них – гибель граждан Абхазии, пытавшихся вброд перейти реку Ингур, введение ограничений на подачу электричества, увеличение количества больных коронавирусной инфекцией, выборы в органы местного самоуправления.

Sputnik

Беспросветная ситуация

Проблема с электричеством в Абхазии на неделе получила развитие, во вторник 6 апреля "Черноморэнерго" распространило информацию о том, что в республике вводятся ограничения на подачу электроэнергии. Причиной стало то, что высоковольтные линии "Гячрыпш" и "Кавкасиони" вышли из строя из-за аварий на территории России.

"Произошла авария по линии "Кавкасиони", по сведениям российских коллег, нужно проверить участок свыше трехсот километров, в том числе и на территории Абхазии. Авария произошла в 02:10, также на высоковольтной линии "Гячрыпш" отошел шлейф на российской стороне. Но до этого российская сторона подавала заявку на отключения, чтобы произвести ремонт", - рассказали Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

В итоге в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

"Чтобы покрыть этот дефицит, мы вынуждены были ввести ограничения подачи электричества на один час через каждые три часа по всей территории республики. Отключения электричества будут действовать до тех пор, пока аварии не будут устранены", - сообщило "Черноморэнерго".

В тот же день появилась информация о том, что место повреждения высоковольтной линии "Кавкасиони" обнаружено в районе Чуберского перевала на территории Грузии. Отмечалось, что на провода ВЛ упало дерево из-за сошедшей лавины. 7 апреля авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" на территории Грузии была устранена.

"Однако ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22:00 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям "Кавкасиони" и "Гячрипш", - отметили в "Черноморэнерго".

8 апреля "Черноморэнерго" сообщило, что ограничения потребления электричества по существующей аварийной схеме на один час каждые три часа будут сохраняться в связи с тем, что суточный дефицит электроэнергии в Абхазии превысил 2 миллиона киловатт-часов.

Смерть на границе

Трагедия случилась на границе Абхазии и Грузии на этой неделе. Четверо жителей Галского района погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд через реку Ингур.

Попытка была предпринята рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района. Вследствие сильного паводка троих граждан унесло течением реки, и они погибли.

По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

Тела утонувших были обнаружены 7 апреля грузинскими спасателями на берегу реки Ингур, течение вынесло их в районе села Шамгон Зугдидского района Грузии.

8 апреля прокуратура Галского района провела проверку на основании поступившего заявления от жителя села Царча Ткуарчалского района Емзара Гвалия по факту пропажи его родственников.

Проверкой установлено, что 6 апреля Елгуджа Гвалия (1974 г. р.) с Маквалой Гамисония (1981 г. р.), Тамуной Цатава (1991 г. р.) и Тамази Басландзе (1959 г. р.), уроженцы Галского района Абхазской АССР, проживавшие в селе Царча Ткуарчалского района, по предварительному сговору группой лиц незаконно пересекли государственную границу Абхазии вброд по реке Ингур.

Отмечается, что они были без действительных документов на право выезда из Абхазии и въезда в Абхазию и действовали без надлежащего разрешения компетентных органов республики, полученного в порядке, установленном законодательством Абхазии, в объезд пограничных и таможенных постов, в нарушение закона Республики Абхазия "О Государственной границе" и Положения "О порядке въезда в Абхазию иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства".

Граждане незаконно пересекли государственную границу по реке Ингур с территории Галского района Абхазии в направлении села Шамгона Зугдидского района Республики Грузия. В связи с большим уровнем воды в реке Ингур, не справившись с течением, все четверо утонули, их тела прибило течением на территорию грузинского села Шамгона.

Для дальнейшего производства процессуальных действий материалы по подследственности направлены в Службу государственной безопасности Республики Абхазия.

Затем МИД Абхазии прокомментировал реакцию Тбилиси по поводу гибели четверых жителей Галского района на реке Ингур.

"Как и следовало ожидать, в Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом для политических спекуляций. Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Абхазии.

В МИДе назвали неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей. Обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Республики Абхазия, отметили в ведомстве.

Также абхазский МИД призвал жителей приграничных районов республики пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Становится больше больных COVID-19

7 апреля исполнился ровно год с того момента, как в Абхазии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

По утверждению медиков, в последнее время наблюдается некатегоричный, но устойчивый рост заболеваемости. Об этом сообщил глава Минздрава Тамаз Цахнакия 8 апреля на совещании в Кабмине, посвященном текущей эпидемиологической обстановке в стране.

"Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогенным (вирулентным), проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству возрос", - рассказал Тамаз Цахнакия.

Участники встречи озвучили прогнозы по коронавирусу, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам, вопросы подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик рассказала Sputnik о том, что Абхазия ведет согласование о способах и условиях транспортировки вакцины "Спутник V".

"Вакцина требует серьезных условий при транспортировке. Она размораживается только один раз, перед тем как ее будут вводить пациенту. Хранится она при минус 18 -20 градусах. Нужны специальный транспорт и фирмы, которые знают, как этим заниматься", - сказала она.

Переговоры по поставке курирует президент Аслан Бжания, отметила Скорик. Первоначально в Абхазию привезут 30 тысяч доз.

"Мы уже опоздали с вакцинацией на неделю, потому что начались хорошие погоды, люди стали общаться, и наблюдается небольшой рост случаев заражения", - сказала она.

По словам Скорик, после привития населения распространение коронавируса значительно снизится, так как при наличии антител распространение инфекции от больного к здоровому человеку невозможно.

"Как только появится 70-80 процентов привитого населения, мы защитим тех, кого нельзя привить по состоянию здоровья. Тогда мы сможем снять даже маски, как это сделал Китай. Это единственный выход спокойно провести курортный сезон и спокойно перемещаться по миру", - добавила она.

Тем временем в Абхазии вновь начали вводиться карантинные меры. Бамборскую среднюю школу частично закрыли на карантин 5 апреля в связи с тем, что там заболели несколько учеников и педагогов, рассказала Sputnik исполняющая обязанности завотделом образования администрации Гудаутского района Светлана Айба.

"Заболели три учителя, и так получилось, что внуки одного из заболевших педагогов учатся в этой школе. Для того чтобы не дать распространиться вирусу, мы решили отправить на самоизоляцию учеников с 5 по 11 классы. Младшие классы, кроме двух, где учатся внуки заболевшего педагога, продолжают посещать школу. Такое предложение было вынесено СЭС и согласовано с Министерством просвещения и главой администрации района", - отметила Айба.

Всего в Бамборской школе учатся 650 детей. Айба уточнила, что ученики с 5 по 11 классы, отправленные на самоизоляцию, продолжают обучение дистанционно. Около 60 детей из сел, где все еще не проведен интернет, получают задания по телефону.

Также Очамчырская школа-интернат закрыта на карантин до 14 апреля, рассказала Sputnik исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения Абхазии Астанда Чолокуа.

По ее словам, такое решение было принято, так как у двоих преподавателей и троих воспитателей школы был обнаружен коронавирус. Кроме того, инфекцией заразились один ученик пятого класса, один ученик шестого класса и двое учащихся девятого класса.

9 апреля состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса. По итогам встречи, штаб принял решение о необходимости продления ограничительных мер до начала вакцинации в Абхазии.

На заседании заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба сказал, что Абхазия ждет от России окончательного решения о сроках и объемах поставки российской вакцины от коронавируса. По его словам, ведется активная работа по обсуждению доставки вакцины "Спутник-V" в Абхазию.

Он подчеркнул, что на первоначальном этапе объем препарата, поставляемого в Абхазию, будет определяться российской стороной. Когда объемы производства в России увеличатся, Абхазия сможет получить большие партии вакцины, добавил Нанба.

День рождения Аслана Бжания

6 апреля свой 58-й день рождения отмечал президент Абхазии Аслан Бжания. В его адрес поступило множество поздравительных писем с пожеланиями здоровья и успехов в руководстве республики.

Аслан Бжания – пятый по счету президент Абхазии. Он родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность инженер-строитель. В 1982 году он перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году. В 1991 году Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. С 1999 по 2008 годы занимался коммерческой деятельностью в России.

В абхазской политике Аслан Бжания давно. С 2010 по 2014 годы он был председателем Службы госбезопасности Абхазии. С 2017 по 2020 год - депутат VI созыва Народного Собрания Абхазии.

В 2014 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента, но не одержал победу, после чего был отправлен в отставку с должности председателя Службы госбезопасности и возглавил оппозицию.

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

В январе 2020 года после протестных акций в столице Абхазии действующий на тот момент глава государства Рауль Хаджимба ушел в отставку. На март 2020 года были назначены повторные выборы, в которых одержал победу Аслан Бжания.

Третий по продолжительности матч

8 апреля Евроспорт сообщил, что теннисистка из Абхазии Амина Аншба сыграла третий по продолжительности матч в истории.

"Амина Аншба, занимающая 335-е место в рейтинге WTA, стала участницей третьего по продолжительности матча в истории женского тенниса. Это произошло в первом круге на турнире ITF в аргентинской Кордобе", - пишет ресурс.

Cоперницей 21-летней Амины Аншба была бразильянка Лаура Пигосси. Их встреча продолжалась 4 часа 56 минут и завершилась победой спортсменки из Абхазии со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

В сумме девушки провели 264 розыгрыша (133 на 131 по выигранным мячам в пользу Амины Аншба).

Амине Аншба также принадлежит восьмой результат в истории – в 2019 году на турнире в Пьенце, она за 4 часа 30 минут обыграла другую теннисистку из России Анастасию Комардину. Рекорд по продолжительности теннисного матча был установлен в 1984 году на турнире в Ричмонде и составил 6 часов 31 минуту. Участницами того матча были спортсменки из США.

Вечером воскресенья 11 апреля Амина Аншба и Панна Удварди из Венгрии в парном финале турнира ITF W25 встретятся с чилийкой Барбарой Гатика и бразильянкой Ребекой Перейра.

Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах, согласно международному рейтингу WTA, Аншба занимает 335 место в мировой таблице.

Новый футбольный сезон

8 апреля в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная началу нового футбольного сезона в республике. Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между столичным "Нартом" и командой из Гагры с одноименным названием состоится 10 апреля, рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

Матч за звание обладателя Суперкубка Абхазии между "Нартом" и "Гагрой" состоялся на столичном стадионе "Динамо". Участники матча за Суперкубок определились исходя из того, что "Нарт" стал лучшей командой по итогам XXVII чемпионата Абхазии по футболу, а "Гагра" стала обладателем Кубка страны.

"Хочется поздравить всех любителей футбола с началом футбольного сезона. Что касается матча за Суперкубок, то он пройдет на столичном стадионе "Динамо" в 15:00. Игру будет судить бригада судей из Сочи", - отметил Таращ Хагба.

Капитан команды "Гагра" Астамур Цишба сказал, что в первой игре сезона победу одержат те, кто лучше подготовился к матчу.

"Мы друг друга давно знаем, можно сказать, что мы принципиальные соперники, "Нарт" команда хорошая и очень техничная, и нужно приложить усилия, чтобы победить ее. У нас были четыре контрольные игры, с "Нартом" также был товарищеский матч, поэтому мы находимся в хорошей форме", - отметил капитан "Гагры".

Главный тренер "Нарта" Эрнест Капышев в свою очередь сообщил, что команда готовится к предстоящему сезону со 2 марта, с тех пор провели уже шесть контрольных матчей.

Президент Федерации футбола Абхазии также сообщил, что очередной XXVIII Чемпионат Абхазии по футболу начнется 20 апреля.

"Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, примерно до середины июня мы сыграем первый круг, летом будем отдыхать, с сентября будет начинаться второй круг, а затем пройдет третий", - добавил он.

В очередном чемпионате Абхазии примут участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

"Команда "Шахтер" на протяжении долгого времени не принимала участие в чемпионате, в этом регионе футбол необходим. У детско-юношеского футбола нет стимула дальше заниматься, потому что главной команды вообще не существовало долгое время. В этом году начальство команды, начальство Спорткомитета, администрация города совместными усилиями сделали все для того, чтобы команда могла выступать в чемпионате Абхазии. Там физически футболистов очень мало, поэтому они попросили футболистов из других регионов выступать за команду, и нас это только радует", - подчеркнул он.

Таращ Хагба рассказал и о том, как будет организована работа по судейству игр чемпионата республики по футболу.

"Так как у нас есть проблемы с судейской коллегией, мы попросили Российский Футбольный союз оказать нам помощь, будем привозить из России судейские бригады", - проинформировал глава Федерации футбола.

Он также добавил, что российские судьи будут работать не только во взрослой лиге чемпионата Абхазии, но и в детско-юношеской.

Определился соперник Игоря Адлейба

8 апреля стало известно о том, что определился соперник Игоря Адлейба в главном бою "Вечера профессионального бокса" в Екатеринбурге, им стал Александр Абрамян из Украины.

Игорь Адлейба должен был выйти на ринг "Вечера профессионального бокса" от компании "RCC Boxing Promotions" , который состоится 17 апреля в Екатеринбурге, против Георгия Челохсаева, но он сломал руку.

Александр Абрамян из украинского города Днипро победил в пяти боях из шести на профессиональном ринге. В двух из них он одержал победу нокаутом.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба на профессиональном ринге провел 11 боев без единого поражения с одной ничьей. В четырех встречах он победил нокаутом.

Спасение отшельницы

Сотрудники МЧС Абхазии 7 апреля доставили в Сухум одну из монахинь, которой потребовалась срочная медицинская помощь. Женщина, проживала отшельницей в высокогорных окрестностях села Каманы.

Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) рассказал Sputnik подробности спасения монахини-отшельницы.

"Женщина пришла к нам в пост молиться, это было недели две назад. Поднялась в горы, где решила провести в молитвах на хлебе и воде весь пост. Шестого числа позвонила нам в монастырь, сказав, что ей очень плохо, у нее нет воды, она очень просила принести ей воды и говорила очень тяжело", - отметил Отец Игнатий.

Вообще, там наверху нет источников воды, и, возможно, она выпила какую-то грязную воду, предположил настоятель. Послушникам пришлось идти в обход по длинной дороге к хижине, где она проживала, так как из-за половодья перейти даже по мосту реку не представлялось возможным. Обнаружили ее очень слабой.

"Я сразу позвонил моему племяннику, врачу, который предположил по симптомам, что у нее отравление, и посоветовал медикаменты. Послушники отнесли лекарства, ей стало лучше", - поделился священник.

По его словам, сотрудники МЧС Абхазии приехали 7 апреля со своей машиной скорой помощи. Но им пришлось идти тоже в обход, потому что все еще вода не спала, и пешком ее спустили к монастырю.

Выборы в органы местного самоуправления

Выборы в органы местного самоуправления прошли в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Голосование прошло на 198 избирательных участках.

Избирательные участки по выборам в органы местного самоуправления закрылись в Абхазии в 20:00. Выборы прошли спокойно, никаких нарушений и жалоб зафиксировано не было.

По имеющимся предварительным данным, самая высокая явка наблюдалась в Галском районе, там проголосовали 506 из 859 человек, обладающих абхазским гражданством, что составило 58% избирателей. Самая низкая явка была отмечена в Сухуме, где выборы в городское собрание не состоялись в четырех округах, так как не был достигнут порог явки.

Во всех остальных районах Абхазии, по предварительным данным на 22:00, выборы признаны состоявшимися по явке.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу будут признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в через два месяца.

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