22:15 11 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Поиск

Выборы в Сухумское городское Собрание не состоялись по явке в четырех округах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
673 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0b/1032200188.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210411/1032200353/Vybory-v-Sukhumskoe-gorodskoe-sobranie-ne-sostoyalis-po-yavke-v-chetyrekh-okrugakh.html

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 процентов избирателей.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Сухумская избирательная комиссия сообщила, что из 19 округов в столице выборы в местные органы власти по явке не состоялись в четырех. Всего в выборах приняло участие 29,97% избирателей. Из более чем 39,5 тысячи избирателей проголосовало 11 934 человека.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Пилия о местном собрании: опора для исполнительной власти

Председатели избирательных комиссий подвели итоги по явке на выборах местного самоуправления после закрытия всех участков. Выборы завершились в 20:00, и после необходимых процедур участковые комиссии перешли к процессу подсчета голосов.

В Галском районе выборы состоялись во всех округах. На данный момент участники избиркома уже приступили к подсчету голосов. Общая явка по району составила 58%. По словам председателя избирательного комитета Игоря Амичба, в голосовании в целом по району приняли участие 506 из 859 человек, обладающих абхазским гражданством.

Предварительные итоги будут известны чуть позже сегодня. Официальные же итоги выборов в Галское районное Собрание объявят в понедельник 12 апреля на заседании избирательной комиссии.

В Гулрыпшском районе выборы также состоялись во всех округах. Средний процент проголосовавших примерно за 15 минут до закрытия участков составлял 32,8%. Количество проголосовавших – около четырех тысяч человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пандемия, видеонаблюдение и веерные отключения: выборы Собрания-2021

В Очамчырском районе также подвели предварительные итоги голосования. Явка избирателей составила 42,3%, здесь проголосовали 6432 человека. Выборы признаны состоявшимися во всех округах.

По Сухумскому району выборы по явке по данным на 18:00 состоялись во всех 15 округах, сообщил Sputnik председатель избирательной комиссии Беслан Джопуа. В выборах приняли участие 2 654 избирателя, что составляет 37% от общего числа людей, обладающих правом голоса. О результатах прошедшего голосования будет сообщено в понедельник 12 апреля, отметил он.

По Ткуарчалскому району явка составила 39,5%. Выборы состоялись во всех округах.

"Участки закрылись в 20:00, сейчас считают голоса. Предварительные итоги будут известны часа через три", - сказал председатель избирательной комиссии по Ткуарчалскому району Виталий Чачхалия.

В Гудаутском районе выборы состоялись во всех округах. По информации от председателя районного избиркома Лаврентия Губаз, в среднем явка составила более 40%. Точное количество проголосовавших пока не подсчитано, но уже стали известны около десяти победителей в выборах на пост депутата Собрания.

По подсчетам Гагрского избиркома к 22:00, явка составила около 33%. В одном округе минимальный рубеж не был пройден, но это не окончательные данные и подведение итогов продолжается

Официальные итоги выборов озвучат в понедельник 12 апреля.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выборы в местные органы: как проходило волеизъявление в Абхазии
Защитники неба: к Дню войск противовоздушной обороны России
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться