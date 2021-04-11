Выборы в Сухумское городское Собрание не состоялись по явке в четырех округах

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 25 процентов избирателей.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Сухумская избирательная комиссия сообщила, что из 19 округов в столице выборы в местные органы власти по явке не состоялись в четырех. Всего в выборах приняло участие 29,97% избирателей. Из более чем 39,5 тысячи избирателей проголосовало 11 934 человека.

Председатели избирательных комиссий подвели итоги по явке на выборах местного самоуправления после закрытия всех участков. Выборы завершились в 20:00, и после необходимых процедур участковые комиссии перешли к процессу подсчета голосов.

В Галском районе выборы состоялись во всех округах. На данный момент участники избиркома уже приступили к подсчету голосов. Общая явка по району составила 58%. По словам председателя избирательного комитета Игоря Амичба, в голосовании в целом по району приняли участие 506 из 859 человек, обладающих абхазским гражданством.

Предварительные итоги будут известны чуть позже сегодня. Официальные же итоги выборов в Галское районное Собрание объявят в понедельник 12 апреля на заседании избирательной комиссии.

В Гулрыпшском районе выборы также состоялись во всех округах. Средний процент проголосовавших примерно за 15 минут до закрытия участков составлял 32,8%. Количество проголосовавших – около четырех тысяч человек.

В Очамчырском районе также подвели предварительные итоги голосования. Явка избирателей составила 42,3%, здесь проголосовали 6432 человека. Выборы признаны состоявшимися во всех округах.

По Сухумскому району выборы по явке по данным на 18:00 состоялись во всех 15 округах, сообщил Sputnik председатель избирательной комиссии Беслан Джопуа. В выборах приняли участие 2 654 избирателя, что составляет 37% от общего числа людей, обладающих правом голоса. О результатах прошедшего голосования будет сообщено в понедельник 12 апреля, отметил он.

По Ткуарчалскому району явка составила 39,5%. Выборы состоялись во всех округах.

"Участки закрылись в 20:00, сейчас считают голоса. Предварительные итоги будут известны часа через три", - сказал председатель избирательной комиссии по Ткуарчалскому району Виталий Чачхалия.

В Гудаутском районе выборы состоялись во всех округах. По информации от председателя районного избиркома Лаврентия Губаз, в среднем явка составила более 40%. Точное количество проголосовавших пока не подсчитано, но уже стали известны около десяти победителей в выборах на пост депутата Собрания.

По подсчетам Гагрского избиркома к 22:00, явка составила около 33%. В одном округе минимальный рубеж не был пройден, но это не окончательные данные и подведение итогов продолжается

Официальные итоги выборов озвучат в понедельник 12 апреля.

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