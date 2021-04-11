Трех членов участковой комиссии заменили в Гудаутском районе из-за COVID-19

Выборы депутатов в органы местного самоуправления начались по всей территории Республики Абхазия в 08:00 воскресенья 11 апреля.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik, Бадри Есиава. У трех членов участковой комиссии в Гудауте выявили коронавирусную инфекцию в преддверии дня голосования, и их пришлось заменить, рассказал корреспонденту Sputnik председатель избирательной комиссии Гудаутского района Лаврентий Губаз.

"В пятницу стало известно, что трое членов комиссии на одном из участков в Дурипше заболели коронавирусом. В связи с этим их пришлось срочно заменить. Они написали заявление на имя председателя участковой комиссии, который дал согласие на вывод их из состава комиссии, и вместо них были назначены другие люди", - отметил Губаз.

Губаз также добавил, что все избирательные участки снабжены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками.

Дискомфорт работе придают частые отключения электричества. Членам комиссий приходится для освещения использовать лампы на батареях или свечи. К тому же из-за отсутствия электроэнергии на некоторых участках прохладно.

По словам Лаврентия Губаз, с утра на избирательных участках района высокой активности не наблюдалось в связи с неблагоприятными погодными условиями, но после того как дождь закончился, стало больше людей приезжать для голосования.

По данным председателя избирательной комиссии Гудаутского района, к 10:00 воскресенья явка составила около 5-7%.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать на 198 избирательных участках в 161 избирательном округе.

В Гудаутском районе примерно 24 тысячи голосующих. Избирательных округов 29 и участков 33.

Выборы депутатов в органы местного самоуправления города, района, города в районе, поселка или села в Абхазии проводятся по одномандатным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Депутаты городских и районных собраний избираются сроком на четыре года. Старая редакция закона о выборах в органы местного самоуправления предполагала срок полномочий депутатов в три года. Так было до 2006 года.

Местное самоуправление – это не институт государственной власти, а представительный орган, избранный народом для защиты и продвижения своих интересов. Таким образом, через местных депутатов население может управлять своей жизнью, решать определенные вопросы, продвигать инициативы, в том числе о принятии конкретных законов, чтобы жить стало лучше.

Первые выборы в органы местного самоуправления в новейшей истории Абхазии прошли 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили в 2001, 2004, 2007, 2011, 2016 годах.