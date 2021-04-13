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Георгий Воуба освобожден из-под домашнего ареста

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210413/1032214827/Georgiy-Vouba-osvobozhden-iz-pod-domashnego-aresta.html

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила постановление Сухумского горсуда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Георгия Воуба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. 

Апполон Гургулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главврач Республиканской больницы отстранен от занимаемой должности

2 апреля Сухумский городской суд по ходатайству Генпрокуратуры продлил срок содержания Воуба под домашним арестом до 9 мая.

По данным следствия, Георгий Воуба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача ЦРБ путем уговора подстрекал главврача Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль.

Фигурантом дела также проходит бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа. Он также был освобожден из-под домашнего ареста.

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