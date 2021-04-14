Скорик: новое оборудование для лабораторий в Очамчыре и Гагре готово к запуску

Главный санитарный врач республики доложила о подготовке к началу работы дополнительных ПЦР-лабораторий в двух городах Абхазии.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, с которой обсудили вопросы открытия дополнительных лабораторий по диагностированию инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции в городах Очамчыра и Гагра. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров республики.

По сообщению Людмилы Скорик, Минздрав осуществил закуп необходимого оборудования на сумму 11 миллионов рублей. Основной комплект техники уже доставлен в санитарно-эпидемиологическую службу страны.

Скорик рассказала, что в Очамчыре готово помещение, в ближайшие дни будет установлена техника, два специалиста из столичной лаборатории на первых порах будут командированы в Очамчыру.

Производительность у двух дополнительный лабораторий одинаковая, каждая из них будет способна обработать до 250 анализов в сутки.

Лаборатория по диагностированию коронавирусной инфекции COVID-19 в восточной части Абхазии будет запущена в начале мая. Проект по запуску ПЦР-лаборатории в Гагре будет реализован к концу мая.

В ходе обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране Скорик констатировала динамику возрастания количества заболевших.

Есть опасения второй волны пандемии, заявила врач.

Скорик призывает общество серьезно отнестись к мерам, принятым штабом и президентом. Это обязательное повсеместное ношение масок и соблюдение ограничений.

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