Избран новый председатель партии "Амцахара"

Прежним руководителем партии "Амцахара" был Алхас Квициниа, который в 2020 году возглавил администрацию президента страны.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Герой Абхазии Лесик Цугба избран председателем политической партии "Амцахара", решение об этом было принято на съезде организации в среду 14 апреля.

Открывая встречу, член политсовета "Амцахара" Отар Ломия сказал, что в повестке дня избрание нового руководства партии - председателя и двух его заместителей. Кроме того он добавил, что из-за пандемии коронавируса в съезде организации принимает участие ограниченное количество людей.

Затем он предоставил слово Алхасу Квициниа, который руководил "Амцахара" на протяжении последних лет. В своем выступлении он отметил, что организацию создавали такие известные в стране личности как Сергей Дбар, Владимир Начач, Мераб Кишмария и многие другие, внесшие большой вклад в победу Абхазии в Отечественной войне.

"Я никогда не войду в какую-то другую партию вне зависимости от того занимаю я какую-то должность или же нет. Хочу сказать вам спасибо большое за работу, которую мы с вами провели за эти годы", - подчеркнул Алхас Квициниа.

Делегаты съезда поддержали кандидатуру Лесика Цугба на пост председателя партии "Амцахара". Заместителями были избраны члены организации Мизан Зухба и Коба Гогохия.

"В нашей партии есть хорошие специалисты по различным направлениям, это юристы, экономисты и многие другие. Радует, что в организацию вступает много молодежи, это говорит о том, что у нашей организации хорошее будущее", - сказал новый председатель "Амцахара".

Съезд партии "Амцахара" © Sputnik / Томас Тхайцук

Съезд партии "Амцахара" © Sputnik / Томас Тхайцук

Съезд партии "Амцахара" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Съезд партии "Амцахара"

Лесик Цугба - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Герой Абхазии - один из основателей "Амцахара", долгие годы руководил отделением организации в Гудаутском районе, входит в президиум партии.

Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Амцахара" был основан в марте 1999 года. Это объединение ветеранов, участников войны, создано по инициативе героев Абхазии генерал-лейтенанта Сергея Дбар, Владимира Начач, Аки (Салыбея) Ардзинба, Гарри Саманба и группы единомышленников для защиты прав ветеранов.

В 2002 году Союз был преобразован в общественно-политическое движение "Амцахара", объединившее на добровольных началах ветеранов войны в Абхазии, участвующих в строительстве независимого и суверенного государства.

27 июня 2013 года на съезде "Амцахара" республиканская общественная организация была преобразована в политическую партию. Сопредседателями на съезде были избраны Гарри Саманба и Отар Ломия.

21 октября 2015 года на VI съезде партии "Амцахара" единогласным решением делегатов съезда на должность председателя партии была утверждена кандидатура ветерана войны Алхаса Квициниа. В результате президентских выборов в 2020 году, Алхас Квициниа был назначен руководителем администрации главы государства.