Дело о погоне со стрельбой в Сухуме направлено в суд

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Следственное управление Генеральной прокуратуры передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба, которые обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Органом предварительного расследования вышеуказанные лица обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции ОМ-1 УВД по городу Сухум, ОУР УВД по городу Сухум и Сухумского РОВД, в том числе опасного для жизни путем производства выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия, которое они незаконно хранили и перевозили группой лиц по предварительному сговору", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, согласно утвержденному обвинительному заключению, Мизан Зухба и Аслан Зухба обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Абхазии:

части 2 статьи 320 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти)

части 2 статьи 217 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств совершенное организованной группой)

двум эпизодам части 1 статьи 320 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)

части 2 статьи 164 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)

Айнар Зухба обвиняется в совершении аналогичных преступлений и по пункту "в" части 4 статьи 155 УК (Кража, совершенная в особо крупном размере)

Гарри Авидзба также обвиняется по части 2 статьи 320, части 2 статьи 217, части 1 статьи 320 и части 1 статьи 223 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Республики Абхазия.

Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта этого года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков.

"Действия братьев Зухба по воспрепятствованию деятельности сотрудников милиции имели место на ранее угнанной Зухба Айнаром в ночь с 11 на 12 марта 2020 года автомашине марки Toyota Noah, которую с целью скрыть следы преступления и тем самым избежать ответственности сожгли в селе Каман Сухумского района. Содействие в сокрытии от преследования сотрудников милиции, оцепивших выезды из села Яштуха Сухумского района, прибыл оказать Авидзба Гарри на автомашине марки "Мазда", последний также в соучастии с братьями Зухба, протаранив автомашину сотрудников ОУР УВД по городу Сухум, пытался оторваться от преследования, однако в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при побеге в пешем порядке Авидзба и братья Зухба были задержаны", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сухумским городским судом на первоначальном этапе расследования в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако определением Кассационной коллегии судей Верховного суда решение о заключении под стражу Мизана Зухба отменено с его освобождением из зала суда. Вину в предъявленном обвинении фигуранты настоящего уголовного дела не признают.