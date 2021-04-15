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"Черные молнии": видео погони в Ткуарчале с неожиданной развязкой

© Sputnik / Pavel Lvov
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210415/1032226256/Kto-khozyain-rayona-ekskursovod-snyal-neobychnoe-video-v-Tkuarchale.html

Весьма эпичный момент с погоней лошадей по городу удалось заснять гиду во время поездки в Ткуарчал.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Забавный момент попал в кадр гида по Абхазии Вячеслава Вейсера, накануне неожиданно для себя он стал свидетелем стремительной погони лошадей в горном Ткуарчале.

"Ехали по городу Ткуарчал и случайно заметили погоню лошадей, начал снимать. Такое вижу впервые", - рассказал Sputnik автор ролика.

Подписчики Вейсера под его постом в инстаграме предположили разные версии того, почему все-таки одна лошадь укусила другую.

"Инстинкт. Это же кобыла убегает", - написала пользователь Елена. "Это два самца, тот, кто укусил, тот хозяин этого района!" - уверенно заметил Джамбул Чхапелия. С ним согласилась и пользователь Любаня, прокомментировав видео так: "Весна, время любви. Это прогон самца со своей территории".

Старый Ткуарчал
© Foto / из архива Павла Гамгия
Дать угля: богатства Ткуарчала, которые никому не нужны

Были и те, кто восхитился не только красивой съемкой и самим видео, но и локацией. "Ткуарчал, - маленькая цивилизация... Особый город...", - написал alkrat78.

Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь добывали уголь. Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.

Это уникальное место и единственный город Абхазии, расположенный не на побережье. Город полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд. В наши дни к Ткуарчалу и в целом восточной Абхазии растет интерес среди туристов и местных жителей.

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