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Российская делегация посетила объекты в Гагре, ремонтируемые по Инвестпрограмме

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее, в августе 2020 года, делегация из России во главе с заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем посещала Абхазию в целях проверки объектов Инвестиционной программы 2017-2019 годов.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России находится в Абхазии в рамках проверки хода ремонтных работ, инвестируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
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В первую очередь делегация во главе с заместителем министра экономразвития России Сергеем Назаровым прибыла к колоннаде в Гагре, ремонт которой завершен.

На объекте было выполнено укрепление, сделаны реставрационные работы, сейчас он введен в эксплуатацию.

Частично ремонтные работы завершены и на набережной Гагры. Была проведена замена тротуарной плитки, коммуникаций, дренажной системы, планируются работы, связанные с энергосистемой и предполагается провести озеленение парка. Также необходимо проложить плитку на еще одном участке внутри парка, установить лавочки, урны и организовать освещение. По словам главы УКС Тимура Агрба, ремонтные работы частично приостановлены, так как лимит финансирования в рамках Инвестпрограммы не соответствует полной стоимости контракта, и необходимо внести коррективы в проект.

Назаров предложил не ждать выведения коррективов и продолжить работы на тот объем средств, который сейчас есть.

Ремонт колоннады в Гагре происходит за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. На ее восстановление было выделено 13 миллионов рублей. Ремонт ведется в 2018 года.

Также делегация посетила гостинцу "Тотус" в Гагре.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.

Победителями программы по льготному кредитованию стали три гостиницы, предприятие по производству джема, колбасных изделий, хлеба и макарон, а также агрокомплекс по выращиванию огурцов и помидоров.

Гагрская гостиница "Тотус" получила по кредиту 275 миллионов рублей, обязательства по займу выплачивались до 2020 года, из-за пандемии финансирование было приостановлено, соответственно и выплата процента. Долг по процентам составляет шесть миллионов рублей.

Замминистра Минэкономразвития России Сергей Назаров осмотрел объект, побывал в номерах и блоке питания. Ремонт гостиницы практически завершен.

По словам главы УКС Тимура Агрба, для осуществления проекта в рамках Инвестпрограммы были дополнительно выделены 23 миллиона рублей для проведения коммуникаций, покупки трансформаторов, проведения высоковольтных линий с подстанций и водопровода.

В последний раз делегация из России во главе с заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем посетила Абхазию в целях проверки объектов Инвестиционной программы по развитию Абхазии 2017-2019 годов в августе 2020 года. Делегация посетила объекты в Гагрском и Гудаутском районах. Также Михаил Бабич встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания.

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