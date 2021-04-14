Вопросы привлечения инвестиций обсудили в Администрации президента Абхазии

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Условия привлечения инвестиций в республику обсудили в Администрации президента Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент страны Бадра Гунба.

"У нас существует уполномоченный орган при Министерстве экономики – Инвестагентство, но за предыдущие годы мы видим, что не хватает, возможно, статуса или каких-либо других условий, которые позволили бы в рамках работы этого агентства привлечь серьезные инвестиции в Абхазию. Некоторые члены рабочей группы вышли с предложением о создании некой корпорации, которая будет заниматься данными вопросами, но здесь необходимо продумать механизм самой работы, стоит ли создавать какие-то дополнительные организации, корпорации, либо укрепить и усилить работу государственной структуры, которая должна реализовывать политику в этой области", - отметил вице-президент.

Гунба уточнил, что рабочая группа была создана в марте 2021 года и с тех пор провела два заседания. Среди обсуждаемых тем такие вопросы, как реформирование налоговой и банковской систем, создание условий для привлечения инвестиций, защита капитала. Каждое заседание посвящено одной из этих тем.

"По итогам деятельности рабочей группы мы определим приоритетные направления, в том числе с учетом ранее принятых программ – "25 шагов", "Концепция развития Абхазии" и ряд других программ. После чего с готовой повесткой обратимся к президенту с просьбой дать поручение Кабинету министров о реализации выработанных предложений", - сказал Гунба и добавил, что рабочая группа планирует это сделать до осени 2021 года.

Инвестиции и реформы: в Администрации президента обсудили пути развития экономики

Рабочую группу по определению приоритетных направлений экономической политики республики, которую возглавляет вице-президент Бадра Гунба, входят сотрудники Министерства экономики, управления по экономике Администрации президента, представители научного сообщества.

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