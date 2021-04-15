Минздрав Абхазии сделал запрос в Роспотребнадзор в связи с правилами въезда в Россию

Многие туристы, купившие экскурсионные туры в Абхазию на 15 апреля, отказались въезжать в республику из-за ужесточения правил возвращения граждан в Россию.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Минздрав Абхазии направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой детально разъяснить новые правила въезда на территорию России, и касаются ли эти правила жителей Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне Роспотребназдор ввел новые правила для прибывающих в Россию. С 15 апреля всем россиянам, въезжающим в страну любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуг, в течение трех дней по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста соблюдать режим изоляции.

Уже сегодня на границе многие туристы, купившие экскурсионные туры в Абхазию, отказались въезжать в республику из-за введенных мер. Туроператоры отмечают резкое падение спроса на Абхазию. При этом в самом надзорном ведомстве России обещают, что выйдет дополнительное разъяснение по Абхазии. По информации Sputnik, сейчас там проходит совещание на тему ужесточения правил въезда на территорию России.

В Минздраве Абхазии добавили, что дополнительная информация будет предоставлена СМИ после получения официального ответа от Роспотребнадзора.