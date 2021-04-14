Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения россиян на родину

Правила вводятся для всех россиян, прибывающих из-за рубежа любым видом транспорта. Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в Россию самолетом.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Требование касается граждан, пересекающим границу на любом виде транспорта. Ранее оно распространялось только на пассажиров самолетов.

Результат теста необходимо разместить на едином портале государственных услуг.

Кроме того, возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.

Читайте также: