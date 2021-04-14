Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения россиян на родину

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Требование касается граждан, пересекающим границу на любом виде транспорта. Ранее оно распространялось только на пассажиров самолетов.
Результат теста необходимо разместить на едином портале государственных услуг.
Кроме того, возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.
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