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Кабмин Абхазии разъяснил правила Роспотребнадзора для въезда в Россию из республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210415/1032229063/Kabmin-Abkhazii-razyasnil-situatsiyu-s-uzhestocheniem-pravil-vezda-v-Rossiyu.html

Согласно правилам, введенным Роспотребнадзором, с 15 апреля россиянам, въезжающим в страну, необходимо в течение трех дней заполнить анкету на "Госуслугах", по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Новые правила въезда в Россию не касаются граждан РФ, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок, разъяснили в Кабинете министров Абхазии ситуацию с ужесточением, введенным Роспотребнадзором для возвращающихся на родину россиян.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Минздрав Абхазии сделал запрос в Роспотребнадзор в связи с правилами въезда в Россию

По информации правительства Абхазии, главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 9 апреля 2021 года подписал Постановление № 12 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

Приложение Постановления гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.

"Согласно новому документу, будет изменен режим и условия пересечения границы для граждан Российской Федерации, прибывающих из списка стран, указанных во 2-м пункте Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635. В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится", - сообщили в Кабмине Абхазии.

Что касается граждан Абхазии, то для них продолжает действовать Распоряжение Правительства России от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и никак не регламентирует въезд в Российскую Федерацию, уточнили в Кабмине республики.

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