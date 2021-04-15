Спрос упал: как новые правила Роспотребнадзора сказываются на абхазском туризме

Роспотребназдор ввел новые правила для прибывающих в Россию. С 15 апреля всем россиянам, въезжающим в страну любым видом транспорта, необходимо в течение трех дней по прибытии в РФ сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста соблюдать режим изоляции.

Пока нет точной информации о том, коснутся ли эти правила граждан, прибывающих из Абхазии. Но многие туроператоры уже отмечают, что новые правила сказываются на туротрасли.

Sputnik

Многих российских туристов, которые планировали посетить Абхазию, напугали новые правила, введенные Роспотребнадзором. Об этом на радио Sputnik рассказали в турагенствах.

По словам представителя туристической компании, которая занимается экскурсиями по "золотому кольцу" Абхазии Линды Ампар, их фирма уже сегодня ощутила на себе последствия нового постановления.

Пассажиры четырех из шести экскурсионных автобусов отказались от тура, уже будучи на российско-абхазской границе.

"У нас было шесть автобусов. Из шести автобусов в конце концов смогли поехать на экскурсию только два автобуса, потому что когда мы подъехали к российскому пограничному контролю, пограничник вышел и сообщил, что есть постановление, по которому с 15 апреля все россияне, которые покидают территорию РФ, неважно на один день или больше, в течение трех дней должны сдать ПЦР-тест на ковид, который стоит 2500 рублей, и находиться на самоизоляции три дня. Если они этого не сделают, то у них будет штраф от 15 тысяч рублей. Услышав подобное, конечно же, наши туристы отказались выезжать на экскурсию. Конечно же, мы понесли убытки, это трансфер, зарплата наших сотрудников, которых мы вызвали на работу. Конечно, мы были огорчены этой ситуацией", - рассказала Ампар.

При этом, по ее словам, сразу после того как появилась информация о новых правилах, в туристической компании связывались с различными ведомствами, в том числе с пограничной и таможенной службами России, однако никто не мог дать точной информации.

Линда Ампар отмечает, что в компании и сейчас пребывают в неведении.

"Пока нам никто не может прокомментировать. Мы ждем информации от тех, кто сегодня на экскурсию поехал, если они скажут, что они вынуждены сдать тесты после возвращения с экскурсии, то кто будет покрывать убытки людям? Они могут с этими вопросами и к нам подойти. Поэтому мы очень беспокоимся по этому поводу. Не знаем, что нас ждет. Мы обратились по этому вопросу к министру по туризму, ждем от них информации. Они сказали, что надеются, что к вечеру ситуация разъяснится. Пока никто не знает, касается ли это конкретно Абхазии или нет, или Абхазия будет являться исключением, как бывало не раз. Но картина не радует, учитывая то, что в этом году, как правило, у нас межсезонья в принципе и не было, потому что мы работали весь сезон, учитывая общемировую ситуацию. И мы надеялись на большой поток туристов. Мы нарастили штат, соответственно издержки на новых сотрудников. А завтра что нас ждет, мы не знаем, соответственно, огорчены по этому поводу", - поясняет Ампар.

Руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов отмечает, что после появления информации о новых правилах въезда на территорию России туристы менее активно интересуются путевками в Абхазию. По его данным, примерно 30-35 % заявок на бронь затормозились, хотя после информации о прекращении авиасообщения с Турцией наблюдался резкий рост спроса на Абхазию.

"Безусловно, эти события вызывают общую тревогу у всех: и у турагентств, и у туроператоров, и у туристов. По нынешней информации мы понимаем, что Абхазия тоже попала в список тех стран, прибывая из которых туристам необходимо делать ПЦР. Естественно, если такая ситуация сохранится, то это скажется на турпотоке. Мы прекрасно понимаем, что турист привязан к датам отпуска, у него есть какие-то дни, которые он пропустить не может. Теперь он вынужден остаться дома. Соответственно вероятна возможность, что турист аннулирует заявку и никуда не поедет. И даже первый день показал, что тревога имеется, нам звонят, нам пишут. Пока что мы видим, что даже заявки, которые планировались на бронирование, пока встали на паузу. То есть люди переживают и не готовы сейчас сразу же бронировать, оплачивать туры", - объясняет он.

Косилов отмечает, что все люди, задействованные в туристической сфере, переживают и ждут какого-то компромисса в отношении Абхазии, так как в Абхазии отдыхают "только граждане России, которые и так приезжают на те же курорты Краснодарского края".

"Мы надеемся, что Абхазия в этом плане останется открытой страной и никаких проблем у туристов не возникнет. Но пока мы, как и все, находимся в подвешенном состоянии. Я знаю, что люди, которые ранее этого срока приехали в Абхазию, они могут спокойно выезжать. Что будет дальше - непонятно. Будем следить за ситуацией. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры на самом высоком уровне, но к чему это приведет, пока не знаем. Но вся эта ситуация замедлит и ход бронирования, и поток в целом уменьшится. Потому что далеко не все туристы, которые ездят в Абхазию, особенно пожилые люди, не владеют личным кабинетам в Госуслугах. Для них вся процедура регистрации и отправки результатов теста, она проблематична. И к тому же из-за трех карантинных дней люди вынуждены будут переносить или отменять свой отдых. Это скажется на потоке туристов", - добавил Сергей Косилов.

"Люди, которые все-таки решились сегодня поехать на экскурсию, сказали, что очень хотят посетить Абхазию, и они согласны оплатить ПЦР. Но конечно, это не правило, а исключение. У людей был последний день отдыха, и они хотят увидеть республику, и у них потом не будет этой возможности. Да, они огорчились, но они все же решились поехать, даже под страхом того, что им придется заплатить, сдать тест и находиться на смоизоляции три дня. Будем надеяться на лучшее", - резюмировал он.

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