В Минфине рассказали о выплатах медикам Гудаутского госпиталя и галским учителям

Корреспондент Sputnik Абхазия выяснил достоверность одной из публикаций в социальной сети Фейсбук о том, что врачи гудаутской ЦРБ и педагоги Галского района уже три месяца не получают зарплаты.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Медики Гудаутской районной больницы получили зарплаты за все месяцы с начала года, сообщил Sputnik начальник финотдела Гудаутского района Роман Гамисония.

Он уточнил, что в этом случае идет речь именно о зарплатах, но не о доплатах врачам, которые работают в ковидном госпитале медучреждения и которым эти доплаты выделяются из Республиканского бюджета.

"Со стороны района задержек никаких нет, тем более за несколько месяцев. За январь, февраль и март уже выплачены. У нас в районе по зарплатам Центральной районной больницы и в целом в сфере здравоохранения задержек нет. Скорее всего, речь идет (в публикации в интернете - прим.) о доплатах работникам ковидного центра", - отметил Гамисония.

Что касается сферы образования, добавил он, была небольшая задержка с зарплатами педагогам, но эти средства уже перечислены в бюджет района и уже с понедельника следующей недели выплаты начнутся.

"Проблема в том, что мы дотационный район, и своих средств нам не хватает. В месяц на зарплату всех бюджетников у нас уходит более 27 миллионов рублей. Поэтому большую часть зарплат нам дотирует республика. Сказать, что они несвоевременно это делают, я тоже не могу, так как у них мы в графике с 10 по 15 числа. Да, возможно, они задержали на два или три дня, но, я считаю, что это небольшой срок. В нашем районе нет такого, чтобы мы выплатили зарплату с задержкой в один месяц", - подчеркнул Гамисония.

Замглаврача Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба подтвердила, что задержек по зарплатам сотрудникам медучреждения нет, но есть задержки по доплатам медикам, работавшим в ковидном госпитале.

"Насколько я знаю, эта задержка была по всей стране. Не только у нас. Если мне не изменяет память, за февраль начислили надбавку на прошлой неделе. За март еще не было. Сейчас сверяются списки, так как в ковидный центр командируются медики со всей страны, и после этого пойдет доплата", - отметила Отырба и добавила, что сумма доплат зависит от должности и количества дежурств.

Замминистра финансов Абхазии Саид Губаз объяснил, что сумма доплат, которые начисляются медикам, работавшим или работающим в ковидном госпитале, определяется Минздравом страны: он представляет в Минфин запрос о выделении средств.

"За январь и февраль все доплаты были выплачены. За март необходимая информация для осуществления финансирования выплат Минздравом не предоставлялась", - сказал Губаз.

Редакция Sputnik обращалась в Минздрав Абхазии за разъяснением ситуации, но там пока не прокомментировали этот вопрос.

Заведующая отделом образования администрации Галского района Екатерина Габелия назвала распространенную в социальных сетях информацию о том, что галские учителя три месяца не получают зарплату, ложной.

"Педагоги уже получили зарплату. Если и была задержка, то около двух с половиной недель, так как абхазскую и российскую зарплату выдаем отдельно. Наши бухгалтеры работали над этим, и только в этом была задержка. К концу прошлой недели зарплата поступила, но поступала на банковские карты частично – абхазская и российская зарплаты", - рассказала Габелия.

Екатерина Габелия была назначена на должность руководителя отделом образования района 25 августа 2020 года. По ее словам, задержек по выплатам учителям по несколько месяцев за этот период не было.