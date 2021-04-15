Аслан Бжания принял делегацию Минэкономразвития и Минэнерго России

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России пребывает в Абхазии с двухдневным визитом для проверки работ по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, сообщает пресс-служба главы государства.

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России 15 апреля прибыла в Абхазию с двухдневным визитом для проверки хода ремонтных работ, выполняемых по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В ходе рабочего визита сегодня были проинспектированы объекты в Гагре.

Приветствуя российскую делегацию, президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между абхазским и российскими экономическими ведомствами будет успешно продолжено.

Затем состоялось расширенное заседание с участием премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, руководителя Администрации президента Алхаса Квициниа, его зама Джансуха Нанба, вице-премьера правительства Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и председателя Государственной таможенной службы Отара Хеция.

© Sputnik / Томас Тхайцук Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России на встрече с Асланом Бжания

На заседании обсудили ход реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Вице-премьер Кристина Озган доложила о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестпрограммы 2020-2022 годов.

На совещании Аслан Бжания коснулся вопроса, связанного с постановлением Роспотребнадзора об изменениях режима пересечения границы для граждан России, опубликованного накануне.

"Это вызвало в Абхазии много вопросов. Повышенный интерес связан с туристическим потоком. Как известно, туризм - это ключевая отрасль экономики нашей республики. Мы рассчитываем на то, что сумеем в этом аспекте сделать так, что это не коснется туристов, которые будут к нам приезжать. Мы рассчитываем получить поддержку и понимание в этом вопросе", - отметил президент.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаренко выразил уверенность в том, что этот вопрос решится положительно.

На заседании обсуждались и другие вопросы абхазо-российского сотрудничества.