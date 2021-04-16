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Знай своих: в МВД Абхазии рассказали, как будут отличать местных водителей от туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Руководство МВД Абхазии запретило сотрудникам Госавтоинспекции останавливать автомобили на иностранных госномерных знаках, заезжающих на территорию республики для отдыха.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Водители автомобилей с иностранными номерами такие же участники дорожного движения, как и местные жители страны, и в связи с этим в случае явного нарушения ПДД они будут оштрафованы, рассказал помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба.

"Российские автомобилисты тоже являются участниками дорожного движения, и в случае явного нарушения они будут остановлены и оштрафованы в соответствии с установленными правилами. Приказ министра внутренних дел не останавливать автотранспорт с российскими государственными номерами связан с общей установкой руководства страны сделать отдых гостей Абхазии спокойным и беспроблемным", - отметил Айба.

По дорогам страны ездят автомобили на иностранных номерах не только гостей республики, но и местных жителей. Айба объяснил, как инспекторы будут их различать. По его словам, этот вопрос решается в конкретном рабочем порядке, и любой сотрудник ГАИ, который работает на трассе, знает местные автомобили на иностранных номерах. Помимо этого, местный автотранспорт на таких государственных номерных знаках стоит на временном учете в Госавтоинспекции и обладает соответствующими документами.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа на расширенном совещании по результатам деятельности ведомства за первые три месяца 2021 года заявил, что сотрудникам ГАИ Абхазии запретили в строгой форме останавливать автотранспорт с иностранными госномерами, заезжающими на территорию страны для отдыха.

Следить за выполнением руководства будет управление собственной безопасности ведомства и управление по воспитательной работе. Ответственность возложена на начальника ГАИ Батала Агрба и самого Чкадуа.

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