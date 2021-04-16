Назаров о поставках вакцины от COVID-19 в Абхазию: нет сомнений, что вопрос будет решен

В России зарегистрированы три препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в начале апреля Путин заявлял, что объемы производства вакцин в стране сопоставимы с потребностями населения.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса будет доставлена в Абхазию, вопрос лишь в сроках, об этом в эфире радио Sputnik сказал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Действительно, есть запрос республики на поставку вакцины. Могу прокомментировать, что мы буквально на этой неделе обсуждали эту тему. Думаю, что сегодня мы уточним возможные сроки поставки в Абхазию, но то, что вопрос будет находить решение, у меня нет сомнений. Вопрос только в сроках", - отметил Назаров и добавил, что это может произойти в ближайшее время.

Делегация Министерства экономического развития России приехала с рабочим визитом в Абхазию 15 апреля для ознакомления с ходом работ по Инвестиционной программе на 2020-2022 годы. Вчера и сегодня состоялись встречи делегации с президентом и правительством Абхазии.

Ранее главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщала Sputnik о том, что Абхазия делала запрос на поставку вакцины в отношении двух российских препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции – "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".

В интервью радио Sputnik депутат Парламента Алхас Джинджолия сказал, что Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины из России.