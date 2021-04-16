Назаров прокомментировал ситуацию с ужесточением антиковидных правил въезда в Россию

С 15 апреля вступило в силу постановление, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В интервью радио Sputnik замминистра экономического развития России Сергей Назаров прокомментировал в числе прочих вопрос, связанный с новыми антиковидными правилами возвращения россиян на родину, введенными Роспотрбенадзором с 15 апреля.

Постановление надзорного органа России вызвало большую озабоченность в Абхазии из-за опасений, что курортный сезон может быть сорван, к тому же большинство населения республики имеет российские паспорта. Кабмин Абхазии разъяснил ситуацию таким образом, что данные ограничения не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любых направлениях и на любой срок.

"Я не готов пока толковать, что какие-то исключения есть в этом нормативном документе по Абхазии. Мы обсуждаем данный вопрос – возможны ли здесь какие-то изъятия. Но на данный момент есть такой документ, есть ситуация, связанная с коронавирусом, поэтому предлагаю пока руководствоваться этим документом. Никаких исключений из этого пока нет", – сказал Назаров.

Согласно правилам, введенным Роспотребнадзором, с 15 апреля россиянам, въезжающим в страну, необходимо в течение трех дней заполнить анкету на "Госуслугах", по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции. Испугавшись таких мер, многие туристы, купившие экскурсионные туры в Абхазию на 15 апреля, отказались въезжать в республику, будучи уже на границе.

Накануне Минздрав Абхазии направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой детально разъяснить новые правила въезда на территорию России, и касаются ли эти правила жителей Абхазии. Официального ответа от Роспотребнадзора пока не последовало.

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