МИД Абхазии поздравил Сирию с национальным праздником

17 апреля Сирийская Арабская Республика отмечает один из главных государственных праздников - День независимости.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики по случаю 75-й годовщины Дня Независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня, 75 лет спустя, этот праздник отождествляет собой стойкость сирийского народа, готового, не взирая на все сложности, хранить свои национальные ценности, стоять на страже суверенитета и единства своего Государства", - говорится в поздравлении.

17 апреля 1946 года территория современной Сирии была окончательно освобождена от французских оккупационных войск. Этот день отмечается в республике как День независимости.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.

6 октября 2020 года глава МИД Абхазии Даур Кове и зампредседателя Совета Министров Сирии, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Аль Муаллем подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.