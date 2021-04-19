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Минюсты Абхазии и России будут ежегодно составлять план сотрудничества

© Foto / Кабинет министров Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Министр юстиции Абхазии Анри Барциц рассказал о планах на 2021 год на встрече с премьер-министром Александром Анкваб.

СУХУМ, 19 апр -Sputnik. Министерства юстиции Абхазии и России будут ежегодно разрабатывать план мероприятий и сотрудничества, сообщил на встрече с главой правительства Анри Барциц. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Абхазский министр рассказал о прошедшей в Москве встрече со своим российским коллегой Константином Чуйченко.

Барциц отметил, что в Москве намечен план взаимодействия между Службой судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации, сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, деятельности в сфере нотариата и органов ЗАГС. Также было принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач.

Министр юстиции также сообщил Александру Анкваб, что в предыдущем году оцифровано 23980 свидетельств индивидуальных предпринимателей и 7000 юридических лиц.

Анкваб в свою очередь поручил главе Минюста провести в 2021 году работу над улучшением нормативно-правовой базы для упрощения гражданам обращения с документами и процессом их оформления.

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