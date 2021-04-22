Озган предложила привлечь МВД для контроля перевозчиков в турсезон

Расписание движения автотранспортных средств на летний туристический сезон 2021 года останется без изменений с 2009 года.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В преддверии туристического сезона вице-премьер, министр экономики Кристина Озган предложила для контроля за соблюдением существующего расписания и правил перевозки пассажиров привлечь сотрудников МВД. Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.

В ходе рабочего совещания с руководителями районных автотранспортных предприятий Абхазии обсуждалось расписание движения автотранспортных средств и его соответствие интересам всех АТП, его корректировка с учетом увеличения количества пассажиров в пик курортного сезона.

Все присутствовавшие руководители АТП сошлись во мнении, что существующий с 2009 года график корректен и необходимо его соблюдать. Сложность состоит в том, что на практике не редки отклонения от него. Среди представителей АТП есть те, кто его нарушают, что приводит к ущемлению интересов других участников.

Вице-премьер подчеркнула, что "предоставить трассу одному АТП невозможно, должны быть учтены интересы всех".

"Необходимо добиться того, чтобы перевозчики, которые не соблюдают условия и не имеют разрешение на осуществление данного вида деятельности, не допускались к работе", - отметила она.

Также руководителям АТП поручено обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения безопасности и удобства пассажиров. "У водителей все должно быть в порядке: путевые листы, медицинская книжка, акт технического осмотра, лицензия. Этот минимум требований необходимо соблюдать. Мы со своей стороны все это будем проверять", - сказала Озган.

Министр экономики предупредила руководителей АТП о том, что в ближайшее время намерена проверить состояние автовокзала на границе по реке Псоу.

"Это первое, что видят наши гости, приезжая в Абхазию. Там все должно быть в порядке", - отметила она.

Озган обратилась к транспортникам с призывом совместно сделать проверку дислокации автотранспортных средств, по какой схеме все должно работать, и что происходит по факту.

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