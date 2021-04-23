Бжания: Абхазия ожидает российскую вакцину от коронавируса

На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала пандемии, по словам Аслана Бжания, потрачено почти полмиллиарда рублей, в том числе бюджетные деньги и частные пожертвования бизнесменов, абхазской диаспоры в Москве и в мире.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Ситуация с пандемией коронавируса в республике контролируемая, в ближайшее время ожидается первая партия вакцины из России, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.

"В настоящее время в больницах находятся около 100 человек. Врачи наработали серьезный опыт. Мы имеем определенные запасы медикаментов, но пришло время вакцинировать население. Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов", - отметил президент.

Бжания подчеркнул, что вопрос транспортировки вакцины от COVID-19 продуман и решен. Первыми вакцинированы будут врачи, по словам главы государства, а другие категории будут привиты по рекомендациям Координационного штаба по защите населения, скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли.

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На вопрос о том, будет ли это "Спутник V", президент подчеркнул, что это будет российская вакцина.

Бжания отметил, что бюджет Абхазии из-за пандемии недобрал около 800 миллионов рублей, и подчеркнул, что это "прямые потери, которые поддаются подсчетам".

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 22 апреля составляет 14182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13375 человек.