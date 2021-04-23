МЧС Абхазии проведет учения накануне туристического сезона

В преддверии начала курортного сезона в МЧС Абхазии прошло совещание с участием руководства центрального аппарата и всех районных подразделений.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. В течение месяца во всех подразделениях МЧС Абхазии будут проводиться учения по профильным направлениям, сообщается на Facebook странице МЧС Абхазии.

По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, необходимо в крайне сжатые сроки мобилизовать все имеющиеся силы и средства для обеспечения безопасного отдыха максимального числа потенциальных туристов.

В первую очередь речь идет об отработке навыков при спасательных операциях на воде и в горной местности. В этой связи конкретные задачи поставлены перед горно-спасательным отрядом и государственной инспекцией по маломерным судам МЧС республики. Медицинское управление спасательного ведомства проведет занятия в рамках борьбы с последствиями распространения пандемии коронавируса, в том числе с привлечением санитарной авиации.

Центру управлениями силами МЧС Абхазии поставлена задача разработать сценарий учений, максимально усложненный, с большим количеством вводных, а также учитывающий все нюансы окружающего ландшафта как в горной местности, так и в морской акватории республики.

Управление государственного противопожарного надзора МЧС проведет проверку объектов курортной сферы на предмет их соответствия стандартам противопожарной безопасности и наличия средств пожаротушения.

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