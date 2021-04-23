Георгия Воуба отстранили от должности замглавврача Республиканской больницы

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Решением Сухумского горсуда, по ходатайству Генпрокуратуры, от занимаемой должности освобожден заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба, об этом сообщается на сайте суда.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Георгий Воуба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача ЦРБ путем уговора подстрекал главврача Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты.

Фигурантом дела также проходит бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа. Он также был освобожден из-под домашнего ареста.

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