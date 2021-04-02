Главврач Республиканской больницы отстранен от занимаемой должности

Апполона Гургулия обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Решением Сухумского городского суда, по ходатайству Генпрокуратуры, от занимаемой должности отстранен главный врач ГУ МЗ "Республиканская больница" Апполон Гургулия. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению суда, Апполон Гургулия временно отстранен от занимаемой должности до принятия итогового процессуального решения по расследуемому в отношении него уголовному делу. Ему будет выплачиваться ежемесячное госпособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача путем уговора подстрекал главврача Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль.

17 марта Георгий Воуба был взят под домашний арест на 20 дней. Аслану Цкуа, который также проходит обвиняемым по делу о растрате в Республиканской больнице, была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года.

Названные лица, считаются не виновными пока их вина не будет установлена, вступившим в законную силу приговором суда.

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