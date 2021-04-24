Бжания обратился к армянской общине Абхазии в День памяти жертв геноцида

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования армянской диаспоре республики и всему армянскому народу в День памяти жертв геноцида. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Сегодня мы чтим память невинно убиенных в ходе кровавых событий начала ХХ века. Важно помнить об этих событиях и передавать память следующим поколениям прежде всего, для того чтобы они не повторялись. Многие армяне, спасаясь от погромов нашли кров в Абхазии. Сегодня вы, их потомки, вносите свой вклад в строительство и укрепление абхазского государства, являясь его достойными гражданами", - говорится в сообщении.

Президент пожелал армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу мира и процветания.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.