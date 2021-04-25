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Посол Абхазии в Сирии обсудил вопросы взаимодействия с министром экономики САР

© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210425/1032296038/Posol-Abkhazii-v-Sirii-obsudil-voprosy-vzaimodeystviya-s-ministrom-ekonomiki-SAR.html

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с министром экономики и внешней торговли Сирии доктором Мухаммадом Самером Аль Халилом. Об этом сообщает Посольство Абхазии в САР.

На встрече обсуждали развитие двусторонних экономических отношений между Абхазией и Сирией а также о налаживании торговых взаимоотношений между странами. 

Стороны отметили, что есть большие возможности и перспективы сотрудничества.

В Посольстве Абхазии в Сирии в воскресенье 25 апреля также состоялась встреча Чрезвычайным и Полномочным Послом Султанатом Оман Турки Бен Махмуд Альбу Саиди.

Посол Оман в Сирии поздравил посла Абхазии с открытием Посольства Абхазии в Сирии и пожелал мира и процветания Абхазии и всему народу.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.  

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