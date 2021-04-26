Консультативная акция для переболевших COVID-19 пройдет в Сухуме

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Информационно-консультативная акция для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, пройдет в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik автор проекта, работающий в Гудаутском госпитале врач Люберецкой больницы Москвы Тимур Менгисанов.

"Зачастую, люди после выписки из больницы или переболев коронавирусом дома, не знают, что им делать дальше. Я сформулировал все необходимые рекомендации и отразил их в брошюрах, состоящих из 28 страницах. Все эти рекомендации одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Я планирую первую встречу провести в Сухуме. Так как помещения для этого у нас пока нет, скорее всего, это произойдет в ближайшую субботу где-нибудь на набережной, если позволит погода", - отметил Менгисанов.

Врач подчеркнул, что у людей, которые переболели коронавирусом, но не прошли курс реабилитации, риск снова заболеть этим недугом на 70% выше, нежели у тех, кто еще не заразился.

На акции Менгисанов планирует подробно объяснить тем, кто на нее придет, как правильно восстановить здоровье, какие для этого нужны медикаменты и упражнения.

"Реабилитация должна проходить в течение трех месяцев. В нее входит медикаментозная терапия, дыхательные упражнения, физические нагрузки, контроль состояния здоровья, как лабораторными методами, так и путем обследования современным оборудованием. Пациент должен знать, например, какие ему нужно сдать анализы через месяц или два после того, как он вылечился от коронавируса. Об этом я расскажу и постараюсь ответить на интересующие людей вопросы", - добавил Менгисанов.

Российский врач планирует проводить такие встречи еженедельно в разных городах Абхазии. Группы будут состоять из пяти человек. Предварительно желание принять участие в акции уже выразили пять человек из Сухума. По словам Менгисанова, официальный набор на курсы не объявлен, пока это происходит по звонку от знакомых или самих пациентов.

Необходимость в проведении такой работы медик видит в связи с нехваткой информации о том, для чего нужна реабилитация после COVID-19, какие могут быть последствия без нее и как нужно это делать. По его наблюдениям, у бывших пациентов могут начаться психологические отклонения по причине того, что им сложно понять, что происходит с их организмом и как с этим бороться.

Тимур Менгисанов в медицине уже 11 лет. С марта 2020 года работает заведующим терапевтическим отделением Люберецкой областной больницы, врач стационара инфекционного отделения по лечению COVID-19 этого медучреждения. Помочь абхазским коллегам он приехал по приглашению главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба в феврале 2021 года. С марта он начал проводить реабилитацию пациентов с COVID-19 в этом медучреждении.

В программу реабилитации состоит из трех этапов, согласно рекомендации ВОЗ. Первый этап направлен на улучшение вентиляции легких - дыхательная гимнастика, лежа на спине и массаж каждые два часа, упражнения для разработки голеностопного сустава и тазобедренного сустава. Второй этап проводится уже в инфекционном отделении – это различные физические упражнения, но уже в положении стоя. Третья стадия – медикаментозная, уже после выписки пациента. По словам врача, эти курсы сильно помогают больным.

В Абхазии наблюдается рост заболеваемости коронавируса и, по мнению Менгисанова, эта тенденция продлится до начала осени. Он также отметил, что последние месяцы вирус стал более агрессивным и пациенты тяжелее переносят заболевание. Сейчас в реанимационном отделении Гудаутского госпиталя находится более 50 пациентов. У тридцати из них среднетяжелое состояние, а у остальных тяжелое.

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