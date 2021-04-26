Победителей фотоконкурса "Абхазия в фокусе" объявят на выставке в Сухуме

Прием работ на участие во втором фотоконкурсе "Абхазия в фокусе" начался с 1 ноября. Всего было прислано 1000 работ.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка фотографий по итогам фотоконкурса "Абхазия в фокусе" состоится в Центральном выставочном зале 4 мая, сообщила Sputnik один из организаторов конкурса, начальник отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

По ее словам, на суд жюри конкурса 120 человек отправили 1000 работ, из которых для выставки были отобраны 76 фотографий в категориях "Портрет современника", "Окружающая среда", "Повседневная жизнь", "Мобильная фотография" и "Новости".

В номинации "Портрет современника" победу одержала журналист и фотограф Эля Цишба, в номинации "Новости" – фотограф Эльза Чанба, в номинации "Окружающая среда" – оператор телеканала АбазаТВ Эдуард Ежов, в номинации "Повседневная жизнь" – видеооператор Давид Чакобелия, в номинации "Мобильная фотография" – Анатолий Качалов.

Имя обладателя гран-при конкурса будет оглашено на открытии выставки, ему будет вручено 30 тысяч рублей, также все победители получат фотоработы авторства одного из членов жюри.

В состав жюри конкурса входят фоторепортер Павел Волков, фотограф Сергей Лидов, режиссер Инар Нармания, фотожурналист Амина Джонуа, французский фотограф Тьерри Кергроак.

По словам Кондратьевой, в конкурсе принимали участие в основном любители, люди творческих профессий.

"Первый конкурс проходил в 2019 году. С прошлого года уровень подготовки участников вырос, работы стали лучше, участники стали относиться к фотографии, как к постоянному делу. Хорошо в данном конкурсе принимали участие жители Абхазии, то есть получился такой взгляд жителей на сегодняшнюю Абхазию, они отражали свое видение ", - добавила она.

Кондратьева отметила, что по задумке авторов конкурса все представленные на выставке работы после ее закрытия будут подарены Очамчыре.

В планах у организаторов конкурса провести выставку ко Дню Победы "Фотографии ныне живущих ветеранов". Для участия в конкурсе уже прислано 1000 работ и отобраны 76 фотографий 33 авторов.

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