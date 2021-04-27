Конные соревнования, посвященные Победе в Великой Отечественной, состоятся в Кутоле

Участники конноспортивных соревнований будут состязаться в скачках, конном футболе и метании дротиков.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селе Кутол состоятся скачки, сказал в интервью Sputnik депутат районного Собрания Очамчыры Геннадий Цулая.

"Ежегодно 1 мая в селе Кутол мы проводим открытие скакового сезона, в этом году мероприятие посвящено Победе в Великой Отечественной войне. В скачках примут участие как представители Очамчырского района, так и команды из других районов республики. Запланированы скачки в трех дистанциях – 1400, 1800 и 2000 метров. В забегах примут участие и лошади местной породы, и чистокровные", - рассказал Цулая.

Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков. Кроме того, запланированы конные соревнования, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мы будем начинать мероприятие в 10:00 с возложения к мемориалам павших воинов, затем начнется программа, выступят представители районной и местной администрации. Конноспортивные игры будут сопровождаться выступлениями школьников, которые будут читать стихотворения. Также будет концертная программа с участием творческих коллективов", - сказал он.

Организаторы скачек в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – администрация и общественность села Кутол при поддержке администрации Очамчырского района и Государственного комитета по делам молодежи и спорту.

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