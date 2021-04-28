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Суд продлил срок ареста одного из обвиняемых в тройном убийстве в Сухуме

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Стрельба на набережной Сухума (38)
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Убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, а также официантки столичного ресторана Доминики Акиртава произошло 22 ноября 2019 года. В качестве обвиняемых по делу проходят Аслан Блабба, Беслан Бганба, Эрик Чкадуа, братья Дато и Демур Ахалая.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава Беслана Бганба на 14 суток до 22 мая.

Подозреваемый в тройном убийстве на набережной Сухума Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД 8 мая в селе Гуп Очамчырского района. Он был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия.

В отношении остальных обвиняемых - Аслана Блабба, Эрика Чкадуа и Дато Ахалая - также действует мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Еще один обвиняемый Демур Ахалая останется под стражей до 15 мая.

© CC0
Два человека осуждены за укрывательство фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава, скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

2 декабря на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа  Какалия. Прездиент Рауль Хаджимба отправил в отставку министра внутренних дел Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова.

Подозреваемый в убийстве Шамба Астамура , Авидзба Алхаса , Акиртава Доминики Эрик Чкадуа был задержан 29 мая в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова. В отношении него на период расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже был задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве. Им оказался житель Сухума Аслан Блабба. Сухумский городской суд 6 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В качестве обвиняемых по делу также проходят Беслан Бганба, Дато и Демур Ахалая.

Все новости о расследовании громкого преступления в центре столицы Абхазии читайте здесь >>

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Стрельба на набережной Сухума (38)

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