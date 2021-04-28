Суд продлил срок ареста одного из обвиняемых в тройном убийстве в Сухуме

Убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, а также официантки столичного ресторана Доминики Акиртава произошло 22 ноября 2019 года. В качестве обвиняемых по делу проходят Аслан Блабба, Беслан Бганба, Эрик Чкадуа, братья Дато и Демур Ахалая.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в убийстве Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава Беслана Бганба на 14 суток до 22 мая.

Подозреваемый в тройном убийстве на набережной Сухума Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД 8 мая в селе Гуп Очамчырского района. Он был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия.

В отношении остальных обвиняемых - Аслана Блабба, Эрика Чкадуа и Дато Ахалая - также действует мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Еще один обвиняемый Демур Ахалая останется под стражей до 15 мая.

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава, скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

2 декабря на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа Какалия. Прездиент Рауль Хаджимба отправил в отставку министра внутренних дел Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова.

Подозреваемый в убийстве Шамба Астамура , Авидзба Алхаса , Акиртава Доминики Эрик Чкадуа был задержан 29 мая в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова. В отношении него на период расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже был задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве. Им оказался житель Сухума Аслан Блабба. Сухумский городской суд 6 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В качестве обвиняемых по делу также проходят Беслан Бганба, Дато и Демур Ахалая.

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