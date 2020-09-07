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Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература

Два человека осуждены за укрывательство фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

© Fotolia / Izzetugutmen
В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (35)
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Sputnik Абхазия
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Приговоры, вынесенные Сухумским городским и Очамчырским районным судами обоим гражданам, еще не вступили в законную силу,

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Сухумский городской и Очамчырский районный суды вынесли приговоры двум гражданам Абхазии, осужденным за укрывательство фигурантов громкого дела о стрельбе на набережной в центре Сухума и незаконное хранение оружия.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, Изольда Ахуба была осуждена по части 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и статье 318 (укрывательство) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

© Sputnik
Задержан один из подозреваемых по делу о стрельбе на набережной Сухума

Ахуба обвинялась и признана судом виновной в том, что она в период с 26 мая по 29 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске Эрика Чкадуа, обвиняемого органом предварительного следствия в совершении умышленного убийства Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава, "совершила активные действия, выразившиеся в предоставлении ему отдельной комнаты и продуктов питания в своем жилище в Сухуме".

Кроме того, Ахуба осуждена за незаконное хранение в вышеуказанной квартире большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов различного калибра, в том числе и от подствольного гранатомета, а также боевых гранат.

19 августа по результатам рассмотрения уголовного дела Ахуба была признана виновной и осуждена по совокупности преступлений к двум годам и двум месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на шесть месяцев, без штрафа.

3 сентября 2020 года Очамчырский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению Валериана Шанава, также обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и укрывательстве преступления.

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Дело об укрывательстве подозреваемого в тройном убийстве в Сухуме направлено в суд

Шанава обвинялся и признан судом виновным в том, что он в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске еще одного фигуранта дела о стрельбе у ресторана "Сан Ремо" на набережной Сухума Беслана Бганба, "совершил активные действия, выразившиеся в его доставлении и сокрытии в жилище, расположенном в селе Гуп, Очамчырского района, при этом систематически обеспечивал Бганба продуктами питания и предметами первой необходимости, тем самым укрывал и способствовал уклонению от уголовной ответственности Бганба", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По результатам рассмотрения уголовного дела Шанава был признан виновным и осужден по совокупности преступлений к трем годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (35)

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