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Цахнакия и Попова обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Встреча главы Минздрава Абхазии и главного санитарного врача России состоится в Сочи в пятницу 30 апреля.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия обсудит с руководителем Роспотребнадзора, главным санврачом России Анной Поповой вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в пресс-службе, Цахнакия и Попова обсудят организацию перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона.

На встрече рассмотрят вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовку кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР–лабораториях в Гагре и Очамчыре.

Цахнакия и Попова также рассмотрят проект Соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором и другие вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на территории двух государств.

23 апреля с главой Роспотребнадзора встретился президент Аслан Бжания. Он сообщил о готовности республики обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон. В свою очередь Анна Попова пообещала обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы по новому турсезону.

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