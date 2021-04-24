Без исключений для Абхазии: как решение Роспотребнадзора сказывается на бронировании

Летний курортный сезон в Абхазии не за горами, многие жители республики с нетерпением ждут российских туристов, часть которых уже забронировала номера в абхазских отелях и пансионатах.

20 апреля Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток. Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг. О том, как решение Роспотребнадзора о новых правилах въезда в Россию может сказаться на туристической отрасли Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Новые правила и туризм

Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток.

Эти требования не применяются в отношении россиян, зарегистрированных в Краснодарском крае и посетивших Абхазию, а также граждан, проживающих в республике, которые приезжают в Россию на работу, учебу или по другим краткосрочным делам.

Главный санврач России Анна Попова заявила на совещании с президентом России, что санитарно-карантинный контроль на границе России усилен на всех видах пунктов пропуска, и это позволяет не допустить распространения мутаций COVID-19.

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Президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба рассказал, что для приезда в Абхазию российских туристов нет преград, но правила Роспотребнадзора могут внести свои коррективы.

"Но пока, эта норма не применяется к гражданам России, возвращающимся из Абхазии, что касается работников туристической отрасли республики, то они, конечно, озадачены постановлением Роспотребнадзора, по общему мнению, это может сократить туристический поток в Абхазию на 20-30%", - подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что интерес российских туристов к Абхазии растет исходя из того, что Россия временно прекратила авиасообщение с Турецкой Республикой.

"Поэтому, учитывая высокий интерес к Абхазии, количество людей, которые откажутся от отдыха в Абхазии может быть и меньше тех процентов, которые я назвал. Сейчас речь идет о тех туристах, которые приезжают в республику на определенное время, занимают номера в гостиницах и пансионатах. Но что касается однодневных посещений Абхазии, то здесь, конечно, ситуация выглядит сложнее, на этих туристах решение Роспотребнадзора скажется существенно больше", - сказал Астамыр Ахба.

По его мнению, большинство российских туристов не будут отказываться от отдыха в Абхазии, несмотря на решение Роспортебнадзора.

"Учитывая то, что цены в Сочи больше, чем в Абхазии и число отдыхающих там будет большим, туристы не будут отказываться в большом количестве посещать нашу республику", - говорит президент Гильдии отельеров.

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Много ли отказников

Чтобы выяснить, много ли туристов отказались от планов отдохнуть в Абхазии, Sputnik обратился к работникам средств размещения в республике, один из них – пансионат "Литфонд" в Пицунде.

Как рассказал заместитель генерального директора "Литфонда" по коммерческим вопросам Адгур Агрба номера в здравнице уже забронированы на 95% с мая и до конца октября. После решения Роспотребнадзора о правилах возвращения россиян на родину некоторые туристы передумали ехать в Абхазию, но при этом их количество на данный момент не столь большое, хотя и вызывает беспокойство, говорит Агрба.

"В работе "Литфонда" серьезных изменений не наблюдается, исходя из того, что в нашем пансионате проводятся масштабные ремонтные работы в апреле мы не готовы принимать туристов. В мае у нас открывается сезон, как и во многих здравницах и пансионатах, поэтому мы очень надеемся на то, что документ, который вышел в Роспотребнадзоре претерпит изменения. Пока ситуация находится под контролем, такого страха, который был в прошлом году, когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией сейчас нет, мы знаем какие определенные шаги нужно делать, какой-то план действий у нас нарабатывается", - подчеркнул он.

При этом, работников туристической отрасли беспокоит дальнейшее развитие событий, связанное с документом Роспотребнадзора.

"Документ неоднозначно отвечает на все наши вопросы, которые мы у себя задаем, некоторые пункты пока не поддаются нашей логике. Когда отдыхающий едет к нам, он планирует определенные затраты, тут еще добавляются другие затраты в виде ПЦР-тестов. Когда мы окончательно будем понимать, о чем идет речь в приказе Роспотребнадзора, как его понимать и какие действия будут приниматься со стороны отдыхающих, тогда будем более детально, локально и продуктивно реагировать", - заметил представитель "Литфонда".

В гостинице "Amra Park-hotel Gagra" рассказали, что решение Роспотребнадзора повлечет отток туристов из Абхазии. "Но с другой стороны безопасность гостей и жителей республики тоже важна, поэтому я считаю, что нужно принять оптимальное решение со всех сторон, и с точки зрения безопасности и с точки зрения организации туристического сезона", - сказала представитель отеля Юлия Кулиева.

Некоторые средства размещения туристов отказались от комментариев относительно этой темы исходя из того, что надеются на окончательное прояснение ситуации и выражают надежду на то, что итоговое решение не будет препятствовать запланированному отдыху россиян.

В пятницу 23 апреля стало известно, что президент Аслан Бжания провел встречу с главным санврачом России Анной Поповой, на которой в том числе обсуждалась эпидемиологическая безопасность туристов в республике. В свою очередь Анна Попова пообещала обсудить с представителями заинтересованных ведомств Абхазии вопросы по новому турсезону.