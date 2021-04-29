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Материалы для ремонта "Ачгуары" будут доставлены в Абхазию в ближайшие дни

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (397)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210429/1032317802/Materialy-dlya-remonta-Achguary-budut-dostavleny-v-Abkhaziyu-v-blizhayshie-dni.html

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в ходе своего рабочего визита в Москву.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" будет осуществлена в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

В ходе встречи Кристины Озган с Евгением Грабчаком в Москве был рассмотрен план мероприятий по реконструкции ВЛ, в Минэнерго России выразили готовность оказать техническую поддержку, чтобы работы были исполнены в кратчайшие сроки.

Стороны также обсудили вопросы разработки и реализации программы восстановления электросетевой инфраструктуры - модернизация передающих и распределительных сетей республики, возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета.

26 апреля с опережением были закончены работы на ИнгурГЭС, республика начала получать электричество от станции. В этом контексте на встрече был зафиксирован объем отпущенной за время остановки ГЭС электроэнергии из России.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (397)

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