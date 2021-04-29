Материалы для ремонта "Ачгуары" будут доставлены в Абхазию в ближайшие дни

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" будет осуществлена в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
В ходе встречи Кристины Озган с Евгением Грабчаком в Москве был рассмотрен план мероприятий по реконструкции ВЛ, в Минэнерго России выразили готовность оказать техническую поддержку, чтобы работы были исполнены в кратчайшие сроки.
Стороны также обсудили вопросы разработки и реализации программы восстановления электросетевой инфраструктуры - модернизация передающих и распределительных сетей республики, возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета.
26 апреля с опережением были закончены работы на ИнгурГЭС, республика начала получать электричество от станции. В этом контексте на встрече был зафиксирован объем отпущенной за время остановки ГЭС электроэнергии из России.
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