Материалы для ремонта "Ачгуары" будут доставлены в Абхазию в ближайшие дни

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в ходе своего рабочего визита в Москву.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара" будет осуществлена в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

В ходе встречи Кристины Озган с Евгением Грабчаком в Москве был рассмотрен план мероприятий по реконструкции ВЛ, в Минэнерго России выразили готовность оказать техническую поддержку, чтобы работы были исполнены в кратчайшие сроки.

Стороны также обсудили вопросы разработки и реализации программы восстановления электросетевой инфраструктуры - модернизация передающих и распределительных сетей республики, возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета.

26 апреля с опережением были закончены работы на ИнгурГЭС, республика начала получать электричество от станции. В этом контексте на встрече был зафиксирован объем отпущенной за время остановки ГЭС электроэнергии из России.

Читайте также: