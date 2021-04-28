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Энергетика и инвестиции: Кристина Озган провела встречи в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210428/1032315902/Energetika-i-investitsii-Kristina-Ozgan-provela-vstrechi-v-Moskve.html

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во вторник 27 апреля отбыла с рабочим визитом в Москву.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Встреча вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым состоялась 28 апреля в Москве. Об этом Озган сообщила на своей странице в Instagram.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия", вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Абхазия.

В развитие темы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия Озган также встретилась с потенциальным инвестором. В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта.

В одном из своих последних интервью ТАСС президент республики Аслан Бжания заявил, что вложения для запуска аэропорта оцениваются в сумму 4,5 миллиарда рублей. Это аэровокзальный комплекс, управление воздушным движением, служба авиационной безопасности, топливозаправочный комплекс.

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