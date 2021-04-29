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Дело Ахры Авидзба и его охранников передано в суд

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В Абхазии
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Задержание Ахры Авидзба (31)
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Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении Ахры Авидзба, Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы передано в суд Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

4 марта Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему.

Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц, до 5 апреля.

1 апреля Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Культы, Локтионова и Гуатижева на один месяц, до 4 мая 2021 года. Ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в отношении другого фигуранта дела Гасанова удовлетворено не было.

2 апреля Сухумский городской суд принял повторное решение о продлении содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц до 5 мая.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (31)

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