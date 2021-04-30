Возобновились перевозки по "единому" билету в Абхазию

Перевозки по "единому" билету призваны улучшить транспортную доступность туристических мест в Абхазии в курортный сезон 2021 года.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Мультимодальные пассажирские перевозки из России в Абхазию и в обратном направлении возобновились в пятницу 30 апреля, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция".

"Это обеспечит привлечение еще большего количества туристов, предпочитающих отдых в Абхазии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перевозки осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Туристы могут выбрать из двух вариантов проезда: "поезд + автобус", "самолет + автобус".

Оформить "единый" билет по первому варианту можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте или в приложении ОАО "РЖД".

Билет "самолет + автобус" можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

Покупка билета должна быть осуществлена не позднее чем за 36 часов до начала автобусной перевозки. Перевозки будут осуществляться на комфортабельных микроавтобусах.

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