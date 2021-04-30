Определена дата открытия купального сезона в Абхазии

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС республики проверит готовность всех районов республики к открытию купального сезона в конце мая.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии официально откроется 5 июня, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Эту дату согласовало руководство Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и главы всех районов республики.

Руководители районных администраций к 5 июня должны провести необходимую подготовительную работу, в том числе обеспечить в местах купания наличие спасателей и спасательных плавсредств.

В конце мая сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверят пляжи во всех городах республики. На основании данной проверки будут составлены акты осмотра.

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