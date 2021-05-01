Продукция гагрского цеха по производству тротуарной плитки и брусчатки будет использована для благоустройства улиц Гагры.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Цех по производству брусчатки и тротуарной плитки возобновит работу в Гагре к концу мая, рассказал замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

"После того, как укладка асфальта будет завершена по улице Абазгаа – от рынка до памятника погибшим в нашей войне, по обеим сторонам улицы положат брусчатку, заменят бордюры, нанесут разметку на дорогу. То есть, это часть города существенно преобразится. Это будет сделано собственными силами в цехе, который реанимировала районная администрация", - отметил он.

Барциц добавил, что матрицы для изготовления этого вида продукции уже доставлены в Гагру и в скором времени пребудет необходимое для производства сырье.

Он также объяснил, что цех этот принадлежит частным предпринимателям, которым из-за финансовых трудностей пришлось приостановить работу. Районная администрация выделила средства и помогла им реанимировать объект. По достигнутой договоренности, власти будут поставлять им сырье и по себестоимости приобретать продукцию.

В апреле 2021 года в Гагре начались ремонтно-восстановительные работы наиболее проблемных дорог. Запланировано в общей сложности положить асфальт на площади 8399 квадратных метров и 3118 квадратных метров в рамках ямочных работ. Работы по договору с районной администрацией будет выполнять "Дорожно-строительное управление-1". Толщина асфальта составит четыре сантиметра.

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