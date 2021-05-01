Конноспортивные соревнования в честь Дня Победы начались в Кутоле

В конноспортивных соревнованиях, которые открылись в селе Кутол в субботу 1 мая, участвуют две команды из сел Кутол и Гулрыпшского района.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне начались в селе Кутол Очамчырского района в субботу 1 мая, передает с места корреспондент Sputnik.

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Кутоле

Состязания проводятся на поле, расположенном в центре села. Наездники будут соревноваться по таким дисциплинам, как заезд на разные дистанции, конный футбол, метание дротиков.

В этом году за призы будут бороться всего две команды - из села Кутол и "Кудры" из Гулрыпшского района, а также несколько наездников из Гудаутского района, участвующих в забегах на дистанции.

По словам главы администрации села Вахтанг Кварацхелия, эти соревнования в Кутоле проводятся десятый год подряд в мае и обычно в них участвовало по 5-6 команд из Очамчырского, Гулрыпшского и Гудаутского районов. Небольшое количество участников в этом году он связывает с пандемией коронавируса и финансовых проблем, вызванных этим обстоятельством.

Победители в дисциплинах и заездах получат денежные вознаграждения, грамоты и кубки от организаторов.

От политической партии "Амцахара" кубки получат победители в забеге в память о погибших в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне народа Абхазии и в память о абхазском коневладельце и одного из организаторов кутольской команды Дауре Ачба. Средства на организацию соревнований были выделены районной администрацией, отделом по делам молодежи и спорта при ней, коммерческими компаниями и частными лицами. И.о. главы района Беслан Бигвава выделил из личных средств 100 тысяч рублей.

Организацией конноспортивных соревнований занимался отдел по делам молодежи и спорту администрации Очамчырского района совместно с Госкомитетом по молодежи и спорту, а также с администрацией и жителями села Кутол.

Перед открытием события руководство района, участники состязаний, ветераны Отечественной войны народа Абхазии ученики школ и общественность возложили цветы к памятнику павшим героям Великой войны 1941-1945 годов.

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