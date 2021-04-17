Стали известны результаты соревнований "Саянский марш" в Красноярском крае

Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" прошел 15 и 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Военнослужащие Минобороны Абхазии, участвовавшие в соревнованиях "Саянский марш", не заняли призового места, сообщил корреспонденту Sputnik подполковник абхазской армии Аляс Ванача.

"В штабе конкурса Армейских игр подвели итоги соревнований. К сожалению, нам не удалось занять призовое место. Команда очень расстроена, так как нам не хватило дополнительной подготовки в таких задачах, как запланированный маршрут, поиск пострадавшего под лавиной и у нас ушло много времени на выполнение этих задач, но команда учла ошибки, получила большой опыт и достойно проявили себя", - подчеркнул Ванача.

Он также добавил, что абхазских военнослужащих пригласили на сборы альпинистов в Кабардино-Балкарии для восхождения на Эльбрус.

Несмотря на скромный результат, отметил Ванача, полученный опыт простимулировал абхазскую команду на улучшение своих навыков и продолжение работы в этом направлении.

Первое место в "Саянском марше" заняла команда из России, второе – Китай, третье – Узбекистан. На церемонии закрытия участникам вручили медали и призы. Завершились соревнования праздничным концертом, на котором выступили народные артисты Республики Тувы и военные. Также провели выставку военной техники.

Абхазские военнослужащие вылетят домой в воскресенье 18 апреля военным бортом ИЛ-76.

Соревнования состояли из двух этапов и проходили два дня, во время которых команды выполнили ряд специальных задач. Общий маршрут с препятствиями составил 50 километров. В первый день участники преодолели 25-километровый маршрут, спустились с вершины в связках, стреляли в составе группы, спустились со скалы на веревках. Вечером они разбили лагерь в лесу и переночевали там.

Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. В "Саянском марше" приняли участие шесть команд из России, Абхазии, Китая, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и одна женская сборная России выступила вне конкурса.

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