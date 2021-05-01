21:21 01 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.85
  • EUR90.59
Поиск
LIVE:

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
138 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/01/1032340298.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210501/1032340476/Fontan-na-ploschadi-imeni-Sergeya-Bagapsh-v-Sukhume-zarabotal.html

Начало работ по установка фонтана на набережной Сухума были запущены в феврале, работы проводило МУП "Благоустройство".

СУХУМ, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Фонтан заработал на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш в Сухуме вечером в субботу 1 мая.

Официальной церемонии открытия фонтана не было. Ознакомиться с тем, как были проведены работы, пришли президент Абхазии Аслан Бжания и глава столичной администрации Беслан Эшба.

Фонтан на набережной может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

Конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени С. В. Багапш в Сухуме был объявлен 1 июля 2019 года. Срок приема работ продлили до декабря 2020 года. После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

  • Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал
    © Sputnik / Марианна Кубрава
1 / 5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал

Государственная комиссия по монументальному искусству на заседании 3 марта выбрала три проекта памятников из десяти представленных. Они прошли во второй тур конкурса.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дротики, футбол и скачки: конноспортивные соревнования в селе Кутол
Интервью Марии Захаровой агентству Sputnik
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться