Начало работ по установка фонтана на набережной Сухума были запущены в феврале, работы проводило МУП "Благоустройство".

СУХУМ, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Фонтан заработал на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш в Сухуме вечером в субботу 1 мая.

Официальной церемонии открытия фонтана не было. Ознакомиться с тем, как были проведены работы, пришли президент Абхазии Аслан Бжания и глава столичной администрации Беслан Эшба.

Фонтан на набережной может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

Конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени С. В. Багапш в Сухуме был объявлен 1 июля 2019 года. Срок приема работ продлили до декабря 2020 года. После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал © Sputnik / Марианна Кубрава

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал © Sputnik / Марианна Кубрава

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал © Sputnik / Марианна Кубрава

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал © Sputnik / Марианна Кубрава

Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 5 © Sputnik / Марианна Кубрава Фонтан на площади имени Сергея Багапш в Сухуме заработал

Государственная комиссия по монументальному искусству на заседании 3 марта выбрала три проекта памятников из десяти представленных. Они прошли во второй тур конкурса.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.

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