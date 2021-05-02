Силами народа: как в Абхазии следят за памятниками Великой Отечественной войны

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии числится больше 100 памятников Великой Отечественной войны, рассказала Sputnik главный специалист департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Лана Чхинджерия.

Однако, по ее словам, точной статистики количества памятников нет. Все сооружения находятся под охраной государства, но реставрация и очистка в основном происходит силами местных жителей и частных групп за свой счет или из бюджета администраций районов.

"Еще не было такого проекта реставрации памятников на республиканском уровне. Департамент историко-культурного наследия только уведомляют о том, что собираются производить реставрацию. Департамент историко-культурного наследия является надзорным органом. Организация не оказывает какую-либо финансовую поддержку, а следит за качеством исполнения реставрации", - объяснила Чхинджерия.

Заместитель директора Музея Боевой Славы Николай Медвенский рассказал, что в 2010 году проводилась сверка памятников Великой Отечественной войны, которая зафиксировала 62 объекта в Абхазии: восемь памятников в Сухумском районе, шесть – в Гагрском, 16 – в Гудаутском, 10 – в Гулрыпшском, пять – в Ткуарчалском, 16 – в Очамчырском, один – в Галском районе.

Медвенский подчеркнул, что на самом деле объектов в несколько раз больше.

"Эти данные нельзя признать исчерпывающими, потому что они включают в себя объекты, которые находятся в прибрежной и предгорной зонах и абсолютно не учитывают объекты, которые находятся в высокогорной части и верхней и нижней части Галского района. В советское время почти в каждом селе был установлен памятник уроженцам села, которые не вернулись с полей сражения. За отсутствием иных данных мы руководствуемся тем, что есть. Нужно провести переучет, чем мы сейчас и занимаемся совместно с сотрудниками Музея Боевой Славы", - сказал он.

По словам Медвенского, зачастую уборкой территории занимаются сотрудники Музея Боевой Славы за счет собственных денег.

"Мы чистим заросли, выносим брошенный мусор, красим надгробия и ровняем фундаменты. Но, увы, не можем охватить каждый объект. Подавляющее большинство памятников находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Есть ряд объектов, нуждающихся в срочном ремонте. Как и в любой иной стране. Мы тут не лучше и не хуже других", - сказал он.

По словам начальника Департамента историко-культурного наследия Гарика Сангулия, отделу уделяется недостаточно внимания, в том числе финансового для того, чтобы следить за состоянием памятников. К тому же не хватает сотрудников.

"Мы не можем ездить по объектам, потому что не обеспечены транспортом, бензином, соляркой. Представители в районах работают на полштата, в основном за счет своих средств", - объяснил он.

Сангулия считает, для того чтобы улучшить ситуацию, в том числе финансовую, департамент историко-культурного наследия необходимо реформировать в Государственное управление, как и было до 2014 года.

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