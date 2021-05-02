Православные христиане Абхазии отмечают Пасху

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на воскресенье второе мая.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Православные христиане в воскресенье 2 мая отмечают Пасху — Воскресение Христово.

Пасхальные богослужения начались во всех действующих храмах Абхазии в 23:00 1 мая. Ровно в 24:00 верующие прошли крестным ходом вокруг храмов, а завершилось богослужения к 5:00 - 6:00 утра. Так будет во всех действующих православных храмах Абхазии.

По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу — неделю после Пасхи. Всего же празднование длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо.

Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под Пасхой переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

Читайте также: